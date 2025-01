PM aumenta presença ostensiva em São José do Calçado; entenda

O 3º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) intensificou a segurança em São José do Calçado neste fim de semana.

O reforço ocorreu, entre os dias 24 a 26 de janeiro, com medidas que incluíram o aumento da presença ostensiva da Polícia Militar em locais públicos e vias movimentadas.

A corporação ainda fez a implementação de patrulhamento preventivo e o reforço das operações de Presença, Saturação e Abordagens em diversos bairros.

