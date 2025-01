PM frustra “fuga” e apreende drogas em cidade no Sul do ES

Na madrugada deste sábado (4), os policiais militares da Força Tática do 3º Batalhão, detiveram um homem, de 33 anos, e apreenderam com ele crack, dinheiro, celulares e outros materiais durante abordagem realizada no bairro Vila Alta, no município de Alegre.

De acordo com a Polícia Militar (PMES), o suspeito teria fugido com uma sacola nas mãos ao ver os policiais, que faziam o patrulhamento a pé pela rua Antônio Lemos Barbosa, por volta das 00h25min.

A tentiva de fuga foi frustrada e ele foi alcançado e detido. Na sacola, os policiais localizaram 98 pedras de crack, já fracionadas e embaladas em pinos (cápsulas), prontos para comercialização.

Com o suspeito foi encontrado R$ 531,00 em notas trocadas, característico do comércio de entorpecentes. Na residência, os policiais localizaram uma caderneta com anotações do tráfico, que segundo o suspeito, são nomes de pessoas que realizam a venda e que continham dívidas.

Diante do flagrante, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 6ª Delegacia Regional de Alegre, onde o material apreendido foi entregue.