PM prende homem suspeito de estuprar criança de 9 anos no ES

Na manhã deste domingo (12), um homem de 48 anos, suspeito de estrupo de vulneral, foi preso após entrar em conflito com policiais militares que tiveram que usar uma taser para imobilizar o agressor.

Segundo a ocorrência, os militares foram acionados para verificar uma ocorrência de estupro de vulnerável no bairro Interlagos, no município de Linhares. No local, a equipe encontrou um homem de 48 anos, exaltado, dizendo que não teria feito nada e convidando os militares para entrar na casa dele.

Leia Também: Um morre e outro fica ferido em casa noturna de Alegre

Após os policiais entrarem no quintal, uma mulher, mãe da possível vítima, informou que o filho dela, de nove anos, tinha contado que o homem namorava o mesmo.

No momento em que o menino começou a falar, o indivíduo ficou alterado e passou a interromper o menor. Em seguida, caminhou em direção à rua na tentativa de sair do quintal, mas foi impedido pelos policiais.

A guarnição que atendeu a ocorrência relatou ainda que o homem correu para o interior da casa e tomou posse de um objeto similar a uma barra de ferro. Ele caminhou em direção aos militares com o objeto, sendo efetuados disparos de taser, que deixaram o indivíduo temporariamente imobilizado no chão.

O homem teve penas escoriações na perna e foi encaminhado para o Hospital Geral de Linhares e em seguida à Delegacia Regional do município.