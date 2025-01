Um morre e outro fica ferido em casa noturna de Alegre

Dois jovem, um de 18 e outro de 22 anos, foram vítimas de arma branca e deram entrada na madrugada deste sábado (11), no Pronto Socorro de Jerônimo Monteiro, no Caparaó. O jovem de 18 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu enquanto estava sendo atendido. Já a outra vítima de 22 anos, deu entrada e logo foi transferido para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo informado pela Polícia Militar, as vítimas teriam sido feridas em uma casa noturna no município vizinho de Alegre. No Pronto Socorro, um vigilante relatou que dois indivíduos, de 18 e 22 anos, foram levados por um homem em um carro. Este condutor teria saído, rapidamente, dizendo que iria avisar aos familiares das vítimas sobre o ocorrido.

A vítima de 18 anos não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no Pronto Socorro. O outro indivíduo foi transferido para a Santa Casa de Cachoeiro. Familiares das vítimas se apresentaram aos policiais e informaram que os indivíduos eram primos. Ninguém foi detido pelas forças policiais.

Caso segue em investigação

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Regional de Alegre. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento.



O corpo do jovem de 18 anos foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.



A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.