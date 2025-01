Polícia apreende arsenal em residência de ex-prefeito capixaba

Ao menos 13 armas foram apreendidas pela Polícia Civil, nesta sexta-feira (24), na casa de Felipe Augusto (PSDB), ex-prefeito da cidade de São Sebastião, em São Paulo.

Felipe Augusto é natural de Vitória, no Espírito Santo, e tinha em sua residência pistolas, rifles e carabinas, além de carregadores e munições.

De acordo com informações do portal G1, a preensão do arsenal se deu em cumprimento a um mandado de busca e a apreensão, expedido pelo juiz Ayrton Vidolin Marques Júnior, da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São José dos Campos, em decorrência da “suspensão da posse e restrição do porte de arma deferida pela autoridade judiciária”.

Antes da apreensão, a ex-esposa de Felipe Augusto havia registrado um boletim de ocorrência de violência doméstica contra ele.

Por meio de nota, a defesa do ex-prefeito afirmou que está colaborando com a Justiça e que “nunca ameaçou ninguém”. Ainda ressaltou que “serão tomadas medidas para reverter essa decisão e comprovar a veracidade dos fatos”.