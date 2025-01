Polícia Militar do Espírito Santo celebra190 anos 

A banda da Polícia Militar do Espírito Santo vai se apresentar nesta quarta-feira (22), às 19 horas, na praça de alimentação do Boulevard Shopping Vila Velha. Com entrada gratuita, o show vai celebrar os 190 anos da corporação.

O repertório da apresentação será composto por clássicos da MPB e também algumas canções internacionais. Em cena, cerca de 30 músicos com os mais variados instrumentos musicais, formando uma verdadeira sinfonia.

“É sempre uma alegria receber a banda da Polícia Militar no Boulevard Shopping Vila Velha. E essa será uma ocasião especial, a comemoração de uma data tão significativa, 190 anos de história. Com certeza as famílias vão se reunir para prestigiar essa linda apresentação”, declara Carlos Oliveira, gerente de marketing do mall.

Corpo Musical da PMES

Com uma média anual de 180 apresentações, a Banda possui dois discos e um compacto gravados na década de 80 e três compact disc de músicas populares, jazz, folclore capixaba e clássicos de natal foram gravados recentemente.

Além de desenvolver suas atividades típicas militares, a Banda de Música realiza concertos sinfônicos em teatros, praças públicas, desfiles cívicos, shows com artistas locais nacionais e internacionais, bem como outras audições em todo o Estado, promovendo e valorizando a cultura e a interação social.

A banda de Música também investe em ações proativas com intervenções precoces junto a crianças, adolescentes e jovens da Região Metropolitana da Grande Vitória, com a realização de projetos que corroboram para a inclusão e a humanização da imagem da Polícia Militar.

Serviço

Apresentação da banda da Polícia Militar do Espírito Santo

Data: 22/01 (quarta-feira), às 19 horas

Local: Praça de alimentação do Boulevard Shopping Vila Velha, em Itaparica

Entrada gratuita

Classificação livre