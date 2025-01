Policiais abordam ônibus no Sul do ES e vão “parar no banheiro”

Na manhã deste sábado (4), policiais militares do 3º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), juntamente com militares do 29° Batalhão da Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMRJ), detiveram um menor, de 17 anos, e apreenderam com ele dois tabletes de crack, de aproximadamente dois quilos, durante operação Cerco Tático, realizada em Bom Jesus do Norte.

De acordo com a PMES, os militares realizavam uma operação conjunta, com a finalidade de abordar veículos e pessoas em atitude suspeitas que entravam nos municípios limítrofes, tendo como ponto base a ponte com divisa entre Bom Jesus do Norte/ES x Bom Jesus do Itabapoana/RJ.

Droga escondida no banheiro

Por volta da 6h54min, durante abordagem a um ônibus de linha interestadual, vindo do Rio de Janeiro com destino à São José do Calçado, linha normalmente utilizada por traficantes, os policiais identificaram entre os passageiros um menor, conhecido e suspeito pelo envolvimento com o tráfico local.

Com ele nada de ilícito foi localizado, porém alguns passageiros informaram que o menor teria corrido ao banheiro do veículo durante a abordagem. No local, os militares conseguiram localizar dois tabletes de crack.

O menor, que embarcou na rodoviária Novo Rio, assumiu a propriedade do entorpecente, recebendo voz de apreensão e encaminhado à 6ª Delegacia Regional de Alegre, onde o material apreendido foi entregue.