Ponte cai e deixa comunidades isoladas no Sul do Espírito Santo

A Ponte dos Carreiros, que liga as comunidades de Carreiros, São Francisco, e Paia Figueira, no município de Ibitirama, na Região Sul do Espírito Santo, cedeu após chuvas intensas que caíram na madrugada desta quinta-feira (9).

De acordo com informações da Defesa Civil e da Prefeitura de Ibitirama, que já trabalham para amenizar os impactos no local, o volume de água foi muito grande e as manilhas não suportaram a vasão da água. A ponte foi interditada.

Ibitirama registrou 109.2 milímetros de chuva nas últimas 24 horas, segundo o Boletim Extraordinário divulgado pela Defesa Civil Estadual do Espírito Santo, nesta quinta-feira (9).

As informações meteorológicas ainda apontam que o rio Braço Norte Direito, que corta a cidade, elevou e chegou a 4,44 cm, com vazão 62,3 m³/s.