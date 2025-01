Por pouco! PM impede assassinato com faca em Mimoso do Sul

Um homem foi preso na tarde desta sexta-feira (24), por volta das 17h30, por tentativa de homicídio em Mimoso do Sul.

De acordo com a Polícia Militar (PMES), as equipes da Força Tática da 15ª Companhia Independente foram acionadas para atender a uma ocorrência de homicídio no centro de Mimoso do Sul, próximo à Praça Coronel Joaquim Paiva Gonçalves.

A denúncia anônima apontava que um homem negro, sem camisa, estava tentando esfaquear outra pessoa. As equipes se deslocaram para o local e encontraram o suspeito.

Durante a abordagem foram encontradas duas facas em posse do suspeito: uma grande, com cabo de madeira, e outra pequena, com cabo de plástico.

O caso

No local, a vítima relatou aos policiais que foi ofendida verbalmente e ameaçada de morte pelo suspeito. Segundo o homem que sofreu a tentativa de homicídio, o suspeito tentou atacá-lo com uma faca grande, obrigando-o a usar seu carro como obstáculo para escapar.

Ainda de acordo com o relato da vítima, ele conseguiu fugir e se proteger, enquanto uma testemunha presenciou os acontecimentos.

O suspeito, por sua vez, afirmou que o conflito se originou de uma dívida e acusou a vítima de persegui-lo e ameaçá-lo cerca de 15 dias antes. Nesse contexto, o suspeito foi detido e encaminhado à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. O caso segue em investigação.