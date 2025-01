Porto Vitória e Rio Branco disputam terceira rodada do Capixabão

A terceira rodada do Campeonato Capixaba 2025 tem início nesta terça-feira (28), com a partida entre Porto Vitória e Rio Branco, que será disputada no Estádio Estadual Kleber Andrade, em Cariacica. O confronto está marcado para às 19 horas.

No último sábado (25), o Klebão também foi palco de um clássico do futebol capixaba: Rio Branco e Desportiva Ferroviária. A partida, válida pela segunda rodada do campeonato, terminou em empate por 0 a 0.

Porto Vitória e Rio Branco

O Porto Vitória chega para o jogo com um empate nas duas últimas rodadas. Na estreia da temporada, o time ficou no 1 a 1 contra o Real Noroeste e, na rodada seguinte, repetiu o placar diante do Vitória.

Já o Rio Branco disputou a primeira rodada contra Nova Venécia e foi derrotado por 1 a 0. Na segunda rodada, garantiu um empate sem gols contra o Desportiva Ferroviária.