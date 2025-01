Prazo para prestar de contas do Bolsa Atleta acaba no próximo dia 27

A Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) informa que o prazo para realizar a prestação de contas dos valores recebidos referentes ao edital 2023/2024 do Bolsa Atleta está chegando ao fim. Os esportistas que ainda não enviaram a documentação precisam regularizar a situação até o dia 27 deste mês de janeiro.



Em dezembro de 2024, foi realizada a 12ª e última parcela do programa, marcando também o início do prazo para o envio da prestação de contas.

A prestação de contas deverá ser enviada, exclusivamente, para o e-mail [email protected]. Todos os documentos deverão ser enviados em formato PDF. A ficha financeira deverá ser enviada em PDF (ainda que fora da formatação original) e também no formato .xlsx (em Excel).

Como fazer

Para realizar a prestação de contas, basta preencher os modelos que estão disponíveis no site da Sesport. Todos os documentos estão separados na aba específica de cada categoria e são obrigatórios. Para acessar os modelos de prestações de contas, clique aqui.



Os atletas contemplados devem ficar atentos ao edital vigente, que contém todas as informações sobre a documentação necessária em relação à prestação de contas.

Dúvidas

Para mais informações ou para dirimir dúvidas, o beneficiário pode procurar exclusivamente a Gerência de Formação e Rendimento (GEFR) da Sesport, responsável pelo programa, nos telefones (27) 3636-7001 e (27) 98868-2582 (WhatsApp).

Fonte: Governo do Estado