Compras de materiais escolares variam até R$ 293 em Cachoeiro

O Procon de Cachoeiro divulgou, recentemente, sua pesquisa anual de preços de materiais escolares. Com isso, os pais e responsáveis podem consultar o levantamento na hora de comprar os itens utilizados durante as atividades nas escolas.

A pesquisa envolveu dez estabelecimentos relacionados ao setor de papelaria, de diversas regiões do município. Foram disponibilizados os preços de uma série de itens que constam nas listas enviadas pelas escolas.

Variação de preço

Entre os materiais pesquisados, estão canetas, borrachas, apontadores, colas, tintas, massas modeláveis, estojos, corretivos, réguas, compassos e diversos outros itens solicitados às famílias para o início do ano letivo.

Além disso, no levantamento, o órgão também fornece o total de uma eventual compra de materiais escolares nos respectivos estabelecimentos, de acordo com os valores disponibilizados.

Do mesmo modo, os preços variam bastante para cada papelaria, com montantes partindo de R$ 115,61 até R$ 409,51, considerando, também, a diferença entre as marcas fornecidas e os valores enviados pelas empresas.

Por fim, para consultar a pesquisa, os interessados devem acessar a área do Procon no site da Prefeitura de Cachoeiro.

Acione o Procon

Nesse sentido, quem tem dúvidas sobre seus direitos pode procurar o Procon de Cachoeiro. O órgão funciona de segunda à sexta, das 12h às 17h, à rua Bernardo Horta, nº 210, Maria Ortiz.