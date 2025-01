​Prefeito de Vila Velha recebe embaixador do Vietnã no Brasil

O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, recebeu, na tarde da última segunda-feira (20), a visita institucional do embaixador do Vietnã no Brasil, Bui Van Nghi, que estava acompanhado da embaixatriz Thi Thu Hong Pham, da primeira secretária, Lam Tran Nga, e da adida civil Le Hong Ngoc.

No encontro, realizado no gabinete, o prefeito apresentou à comitiva as potencialidades de Vila Velha, principalmente no setor portuário, e destacou ações em andamento que visam promover ainda mais o desenvolvimento sustentável na cidade, tendo como um dos focos o turismo.

Vale lembrar que a sede da Câmara de Comércio Brasil-Vietnã no Espírito Santo fica na Praia da Costa, em Vila Velha, o que fortalece a possibilidade de parcerias e intercâmbio com o município canela-verde. “Vila Velha é terra das oportunidades. A visita teve como objetivo estreitar laços com Vila Velha e com o Espírito Santo. Além de destacarmos as potencialidades da nossa cidade, esse encontro representa uma grande oportunidade para atrair parcerias comerciais e econômicas e promover intercâmbio entre o município e o Vietnã”, ressaltou Arnaldinho.



Além disso, com o crescente destaque do Vietnã no âmbito da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), o país desponta como o novo “tigre asiático”, consolidando sua posição como porta de entrada para um mercado regional com mais de 600 milhões de consumidores.

Embaixador do Vietnã

O embaixador, que esteve em Vila Velha pela primeira vez, elogiou a infraestrutura local e as belezas do nosso litoral. Os secretários de Governo, Cael Linhalis, de Desenvolvimento Econômico, Everaldo Colodetti, e de Turismo, Lucas Sartório Fraga, também participaram do encontro.



A reunião também contou com as presenças do presidente da Câmara de Comércio Brasil-Vietnã no Espírito Santo, Bernard Vassas, francês naturalizado brasileiro, do vice-presidente Carlos Eiras, e do presidente da Associação dos Empresários de Vila Velha (Assevila), Thomaz Tommasi, entre outras autoridades.

Relação

O Brasil importa uma variedade de produtos do Vietnã, incluindo componentes e produtos eletrônicos como celulares, computadores e acessórios; além de roupas, calçados, tecidos e mercadorias têxteis; café robusta; artigos e calçados de couro; pescados e móveis de madeira (especialmente de bambu), entre outros itens.



Já as exportações do Brasil para o Vietnã envolvem produtos como carne bovina, suína, frango e ovos; sucos de frutas, óleos vegetais e produtos lácteos; máquinas, equipamentos elétricos e produtos químicos; minério de ferro e vários outros minerais e mercadorias, dependendo da demanda e das condições do mercado.