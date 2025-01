Prefeito e vice-prefeito de Muqui tomam posse

Em uma cerimônia marcada pela emoção e compromisso com o futuro do município, Sérgio Luiz Anequim, conhecido como Camarão, do Partido Liberal (PL), e seu vice, José Marcos de Castro, do PSDB, tomaram posse, nesta quarta-feira (1), como prefeito e vice-prefeito de Muqui.

O evento aconteceu no plenário da Câmara Municipal, com a presença de autoridades locais, lideranças políticas, representantes da sociedade civil e a população em geral.

LEIA TAMBÉM: Veículo roubado no RJ é recuperado em cidade do Espírito Santo

Durante seu discurso, o novo prefeito destacou os desafios e as metas para os próximos quatro anos, reforçando sua intenção de governar com transparência, responsabilidade e inclusão. “Hoje iniciamos um novo capítulo na história de Muqui. Nosso compromisso é trabalhar com dedicação para melhorar a vida de cada cidadão, investindo em saúde, educação, infraestrutura e desenvolvimento econômico. Contamos com o apoio de toda a população para construir um município mais justo e próspero para todos”, afirmou Camarão.

O vice-prefeito José Marcos também destacou a importância da união entre os poderes e da participação popular na gestão. “Estamos prontos para enfrentar os desafios e buscar soluções que atendam às necessidades do nosso povo. Juntos, faremos de Muqui um exemplo de cidade comprometida com o bem-estar de seus habitantes”, declarou.

A cerimônia foi acompanhada por um público animado, que celebrou a posse com aplausos e manifestações de apoio.

A nova administração se compromete em trazer avanços significativos para o município, com foco no fortalecimento das políticas públicas e no desenvolvimento sustentável de Muqui.