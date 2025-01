Prefeito Hugo Luiz assume presidência da Junta de Serviço Militar

O prefeito de Alfredo Chaves, Hugo Luiz, assumiu oficialmente nesta sexta-feira (10) a presidência da 319ª Junta de Serviço Militar do município.

A cerimônia foi realizada no gabinete do prefeito, com a presença do tenente Paulo Henrique Bianchi, responsável pelo posto de recrutamento e mobilização, que formalizou o ato. O vice-prefeito, Cleber Bianchi, também participou.

A Junta de Serviço Militar de Alfredo Chaves está localizada no prédio administrativo, ao lado da sede da Prefeitura, no centro da cidade.

É importante lembrar que todo jovem do sexo masculino que completa 18 anos deve comparecer à Junta para realizar o alistamento militar, garantindo o cumprimento de seus deveres cívicos.