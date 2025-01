Prefeitura de Anchieta amplia serviço de coleta de lixo durante verão

A Prefeitura de Anchieta calcula que, juntando o réveillon e o mês de janeiro, uma média de 700 mil pessoas vai circular pela cidade, já considerando os leitos dos meios de hospedagem, a segunda residência de alguns veranistas e os visitantes das cidades vizinhas.

Leia também: Festival de Verão de Anchieta começa dia 10 nas praias e no Centro

Para dar conta de prestar um bom serviço e manter a cidade limpa para moradores e turistas, a prefeitura acrescentou uma rota na coleta de lixo e passou a fazer o recolhimento também aos domingos.

Nos balneários de Iriri, Castelhanos e Ubu, a Prefeitura de Anchieta aumentou o efetivo de garis, inclusive com três turnos de trabalho: matutino, vespertino e noturno.

Para que se tenha a dimensão de quanto é retirado de lixo no município durante o verão, a Secretaria de Infraestrutura fez o cálculo: na baixa temporada do último ano, foram coletadas mensalmente uma média de 730 toneladas.

Já no período de alta temporada (dezembro a março) o quantitativo cresceu para uma média mensal de 1.000 toneladas.

É um aumento estimado de 270 toneladas de resíduos recolhidos durante os meses de alta temporada, o que representa uma coleta diária aproximada de 10 toneladas.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui