Prefeitura de Conceição do Castelo inicia novo horário de atendimento

A Prefeitura de Conceição do Castelo, na região das Montanhas, comunicou nesta sexta-feira (31) que, a partir do dia 10 de fevereiro, o horário de funcionamento será alterado.

O novo horário tem como objetivo otimizar o serviço público e melhorar o atendimento à população. Confira os novos horários: das 8h às 11h e das 13h às 16h, de segunda a sexta-feira.

Segundo nota da gestão municipal, estão excluídas da mudança as atividades consideradas essenciais e indispensáveis ao atendimento da população, especialmente os serviços de urgência, emergência e saúde.

