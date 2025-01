Prefeitura divulga data da convocação de aprovados em concurso público

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Administração, divulgou o cronograma de convocação dos candidatos aprovados no concurso público realizado em 2024. A convocação tem como objetivo dar continuidade ao processo de admissão e posse dos servidores, incluindo a realização de exames médicos, conforme estabelecido pela Lei n° 4.009/1994.

O cronograma começa no dia 3 de fevereiro de 2025, com a publicação da Portaria de convocação dos candidatos classificados. Os convocados deverão apresentar a documentação necessária no dia 10 de fevereiro de 2025, nas dependências da Secretaria Municipal de Administração.

A partir dessa data, os candidatos serão encaminhados ao Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim (IPACI) para a realização da perícia médica oficial, necessária para a emissão do laudo médico admissional. As perícias ocorrerão entre os dias 11 de fevereiro e 13 de março de 2025.

Entre 14 de março e 31 de março de 2025, a Subsecretaria de Gestão de Recursos Humanos dará continuidade aos procedimentos internos, como a definição das lotações dos novos servidores, a escolha de vagas para o Magistério e áreas administrativas vinculadas à Secretaria Municipal de Educação, além da confecção dos termos de posse e outros documentos necessários para a formalização da entrada dos novos servidores na Prefeitura.

A solenidade de posse dos servidores está marcada para o dia 2 de abril de 2025, em local que será definido pela Administração Municipal. A posse marcará oficialmente a integração dos aprovados ao quadro de servidores do município.

A Secretaria Municipal de Administração destaca a importância do cumprimento rigoroso dos prazos estabelecidos para garantir a organização e a transparência em todo o processo de convocação e posse dos novos servidores.

Cronograma de Convocação:

3 de fevereiro de 2025 – Publicação da Portaria de Convocação

10 de fevereiro de 2025 – Entrega de Documentação e Encaminhamento para Perícia Médica

11 de fevereiro a 13 de março de 2025 – Realização das Perícias Médicas no IPACI

14 de março a 31 de março de 2025 – Procedimentos Internos da Subsecretaria de Gestão de Recursos Humanos

2 de abril de 2025 – Solenidade de Posse dos Servidores

A Prefeitura de Cachoeiro parabeniza os aprovados e deseja sucesso aos novos servidores no desempenho de suas funções.