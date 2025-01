​Prefeitura reforça ações preventivas de limpeza diária e mutirões

A Prefeitura de Vila Velha realiza diariamente um trabalho preventivo de limpeza na cidade. A manutenção inclui a retirada de lixo e entulho dos canais, a desobstrução de bueiros e galerias, além da conservação das redes de drenagem.

Mensalmente, as equipes responsáveis recolhem mais de 1.500 toneladas de resíduos na macrodrenagem, incluindo desentupimentos em caixas-ralo e poços de visita para garantir o escoamento da água da chuva.

Nos 42 quilômetros de canais urbanos, são retiradas quase 6 toneladas diárias de lixo e entulho pela Secretaria de Serviços Urbanos. Em janeiro de 2025, até segunda-feira (27), a coleta de resíduos nesses locais totalizou 197 toneladas. No mesmo período, foram limpos 1.750 bueiros e realizados 341 mutirões de limpeza nos bairros.



As atividades incluem varrição, capina, raspagem, uso de carro sugador, caminhão torpedo e obras de reparo nas redes de drenagem. O planejamento também prevê o mapeamento de pontos críticos para direcionar corretamente o escoamento das águas pluviais.

Coleta diária

No entorno dos canais, também no mês de janeiro, as equipes executaram 73.546 metros quadrados de roçagem e 8.800 metros quadrados de capina técnica. A operação de limpeza conta com o auxílio de caminhões-basculantes, tratores, retroescavadeiras e barcos. Nos bairros mais populosos, a coleta de lixo domiciliar ocorre diariamente; nos demais, em dias alternados. Durante os mutirões, são realizados serviços como varrição, pintura de meio-fio e postes, além do combate a pontos viciados de descarte irregular.



O secretário de Serviços Urbanos, Raphael do Nascimento, destaca que o descarte irregular de lixo nas vias públicas, calçadas e terrenos compromete o sistema de drenagem, causando entupimentos e alagamentos. “Quando o lixo é despejado em locais impróprios, toda a cidade sofre as consequências. Todo mundo pode e deve ajudar”, afirma.



A Prefeitura de Vila Velha reforça a importância do descarte adequado do lixo. A orientação é que os resíduos sejam vedados corretamente e colocados na calçada apenas uma hora antes da passagem do caminhão. Para móveis e eletrodomésticos inservíveis, a administração municipal disponibiliza o serviço Cata-Móveis, que pode ser agendado pelo telefone (27) 3149-7326.