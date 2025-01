Preservação da vida marinha é tema de exposição na Casa da Memória

Uma mostra de artes que une o talento de grandes artistas locais e a força do mar, provocando reflexões profundas, será aberta na galeria da Casa da Memória, na Prainha, a partir desta quinta-feira (16), às 18h30, com entrada franca. MarAmar vai apresentar ao público pinturas e instalações que contam histórias de beleza, preservação, degradação e conexão com o oceano, restingas e manguezais.

