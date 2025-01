Presidente Kennedy: chuva e ventos fortes causam estragos em Marobá

O forte temporal que caiu no município de Presidente Kennedy, na tarde deste domingo (5), assustou os moradores e causou estragos na estrutura de verão montada na Praia de Marobá.

No vídeo enviado por internautas, é possível ver um grupo de pessoas que busca se abrigar da tempestade e vento que derrubou parte da estrutura do palco onde está sendo realizado a programação de verão do município. Não há registro de pessoas feridas.

Veja o vídeo: