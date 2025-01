PRF recupera carro furtado em Cachoeiro de Itapemirim

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, na noite desta quinta-feira (16), um veículo com restrição de furto durante fiscalização no km 421 da BR-101, em Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Por volta de 19h40, os agentes abordaram o automóvel FIAT/Siena EL 1.0 Flex para verificação de documentos. Após consulta nos sistemas, constatou-se que o veículo havia sido furtado.

Questionado sobre a origem do carro, o condutor afirmou que pertencia a um “amigo” e alegou estar indo para Atílio Vivácqua. No entanto, o veículo seguia em direção oposta, rumo a Presidente Kennedy, tendo passado do trevo de acesso ao destino informado. A passageira, por sua vez, não soube explicar para onde estavam indo.

Diante das contradições, ambos receberam voz de prisão e foram para o DPJ de Cachoeiro de Itapemirim, onde ficaram à disposição da autoridade policial para os procedimentos cabíveis.