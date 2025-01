Primeiro caminhão autônomo do Brasil já está em funcionamento no ES

A inovação não para de surpreender e fazer com que o futuro esteja cada vez mais próximo. O 1º caminhão 100% autônomo do País já começou a operar na cidade de Aracruz, norte capixaba. A tecnologia é da startup Lume Robotics, especializada em tecnologias avançadas em mobilidade autônoma, e conta com o apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes).

A novidade é fruto da parceria entre o porto do município de Aracruz, a Portocel, a Vix Logística, pertencente ao grupo Águia Branca, e a Lume Robotics. Com a iniciativa, o porto da região norte do Estado se torna o primeiro a incorporar o autônomo na operação portuária em âmbito nacional.

“A inovação estabelece um marco histórico na tecnologia de veículos autônomos, com a primeira operação efetiva de caminhões autônomos em ambientes portuários no Hemisfério Sul”, afirmou o diretor executivo da Lume Robotics, Rânik Guidolini. Para ele, o avanço posiciona o Brasil entre os poucos países que dominam essa tecnologia de ponta.

O caminhão que opera sem nenhum tipo de intervenção humana é resultado de um projeto iniciado em 2019 e foi desenvolvido com o objetivo de aplicar inovações tecnológicas para revolucionar a logística portuária. Segundo a Portocel, atualmente um caminhão autônomo está sendo usado para transportar celulose nas vias internas do porto, enquanto um segundo veículo já está em fase de operação assistida.

“Trata-se de marco histórico para a inovação tecnológica no Espírito Santo, evidenciando o potencial do nosso Estado. É uma satisfação sermos pioneiros, especialmente em área tão estratégica como é a inteligência artificial aplicada à mobilidade autônoma, comprovando que estamos no caminho certo, promovendo políticas públicas que impactam positivamente a vida de empreendedores, pesquisadores e cidadãos”, destacou o diretor de Inovação da Fapes, Elton Moura.

A startup Lume Robotics nasceu com o Edital do Programa Centelha, da Fapes, em parceria com o Governo Federal, e também foi contemplada no Edital Tecnova II, também da Fundação. A startup acaba de ser selecionada no inédito edital Parceria Entre Startups.

“A Fapes cumpre um papel fundamental no incentivo à inovação. E a Lume Robotics tem uma parceria de longa data com a Fundação. Nesses seis anos de existência, nós tivemos vários projetos em conjunto com a Fapes, inclusive avaliando a supervisão de projetos de autoria própria. Então, para a Lume, tem sido excelente ter essa proximidade e parceria com a Fundação”, contou Rânik Guidolini.

Funcionamento do caminhão autônomo

O caminhão autônomo conta com inteligência artificial e é interligado por câmeras e sensores, sendo totalmente conduzido por sistema computacional. Dispõe de vários dispositivos de segurança, capazes de detectar e responder rapidamente caso identifique obstáculo em seu percurso. A tecnologia usada no veículo tem visão computacional, mapeamento, localização, planejamento de rotas, tomada de decisão, controle e central de operações.

De acordo com a Portocel, a configuração autônoma oferece vantagens em relação a operações convencionais, além de aprimorar a segurança e a eficiência operacional. Com um tempo de reação padrão de um décimo de segundo, o sistema autônomo supera a capacidade humana, essencial para lidar com eventos simultâneos em emergências.

A Lume Robotics

A Lume Robotics é uma startup fundada em 2019 por pesquisadores participantes do Projeto IARA (Intelligent Autonomous Robotic Automobile), do Laboratório de Computação de Alto Desempenho (LCAD) da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), iniciado em 2009.

Com expertise em tecnologias avançadas, como redes neurais profundas (Deep Learning), Inteligência Artificial, visão computacional e robótica autônoma, a startup direciona seu conhecimento para desenvolver soluções que resolvam problemas práticos da indústria e da sociedade.

**Com informações da Portocel