Procon: confira os melhores valores da cesta básica em Cachoeiro

O Procon de Cachoeiro divulgou, nesta semana, sua pesquisa semanal de valores da cesta básica em supermercado de Cachoeiro. Ao todo, 13 estabelecimentos, de diversas regiões do município, foram analisados.

O levantamento considera diversos produtos utilizados, diariamente, pelas famílias brasileiras, como arroz, feijão, carnes, cafés, massas, biscoitos, além de itens de limpeza e de higiene.

Além dos valores individuais de cada item, a lista também simula o valor da cesta básica completa, permitindo que o consumidor encontre os melhores preços.

De acordo com a pesquisa, os supermercados Jucy (R$ 328,48), BH Supermercados (R$ 335,26), Polonini (R$ 338,93), Casagrande (R$ 341,13) e Perim (R$ 343,52) registraram os cinco melhores preços da cesta básica.

Para consultar a pesquisa completa, os interessados devem acessar a área do Procon no site da Prefeitura de Cachoeiro.

O consumidor que tiver dúvidas sobre seus direitos pode procurar o Procon de Cachoeiro. O órgão funciona de segunda à sexta, das 12h às 17h, à rua Bernardo Horta, nº 210, Maria Ortiz.

