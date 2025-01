Procon-ES convida escolas para projetos de educação financeira

O Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES) está promovendo os projetos Jovem Consumidor e Fiscal Mirim.

A ação, voltada para escolas públicas do Espírito Santo, busca engajar a comunidade escolar em uma jornada de aprendizado sobre consumo consciente e educação financeira. Além disso, a atividade visa a formação de cidadãos mais preparados para os desafios do mercado.

Leia também: Novo Guia de Oportunidades é lançado para alunos rede pública do ES

O projeto Fiscal Mirim é direcionado a estudantes do Ensino Fundamental I e II, já o Jovem Consumidor tem como público-alvo alunos do Ensino Médio.

Essa é uma oportunidade para fomentar a formação cidadã e fortalecer o protagonismo juvenil em temas fundamentais para a vida em sociedade.

Benefícios para as escolas parceiras

As instituições que aderirem ao programa terão acesso a uma série de atividades e recursos, incluindo:

Formação para profissionais de educação: capacitação de professores e pedagogos.

Palestras educativas e workshops práticos: conteúdos voltados para estudantes, docentes e a comunidade escolar.

Dinâmicas educativas: atividades lúdicas que estimulam o aprendizado.

Distribuição de material didático: cartilhas educativas e jogos pedagógicos.

Produção textual: com feedback das escolas.

Aula interativa: vivência prática com o projeto Fiscal Mirim na comunidade.

A metodologia de trabalho será definida em conjunto entre o Procon-ES e cada escola participante, respeitando o contexto e as necessidades da comunidade escolar. Essa abordagem flexível visa garantir uma experiência significativa para os estudantes.

Inscrição

As escolas interessadas devem confirmar a participação pelo e-mail [email protected] até 17 de fevereiro de 2025. No momento da inscrição, é importante fornecer as seguintes informações:

Turmas participantes;

Nome do professor responsável;

Nome do pedagogo responsável.

Vagas limitadas

É importante destacar que as vagas são limitadas. As inscrições serão analisadas conforme a disponibilidade, e as escolas selecionadas participarão de uma reunião on-line para alinhar os detalhes da implementação dos projetos.

Fonte: Governo do ES