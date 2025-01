Novo Guia de Oportunidades é lançado para alunos rede pública do ES

A Secretaria da Educação (Sedu) realizou a atualização do “Guia de Oportunidades para o Estudante do Ensino Médio Capixaba”.

A nova versão apresenta mais informações sobre diversas oportunidades proporcionadas não apenas pela Sedu, mas também por outras instituições. Isso vai permitir que o estudante explore interesses e desenvolva habilidades.

O Guia traz, ainda, diversas informações sobre programas e ações desenvolvidas no Espírito Santo, como: Programa de Estágio da Sedu, Centro Estadual de Idiomas (CEI), e Intercâmbio Jovens Embaixadores.

A gerente do Ensino Médio (GEM), Endy Albuquerque, destaca que o Guia sintetiza as principais informações sobre essas oportunidades. Além disso, disponibiliza links e Qr Codes que redirecionam o estudante para sites com o detalhamento de cada ação apresentada.

Dessa forma, o material proporciona uma visão abrangente, facilitando a construção e consolidação dos Projetos de Vida dos estudantes.



O aluno pode acessar o arquivo interativo digitalmente, por meio do site oficial da Sedu (Clique AQUI e confira), ou buscar material impresso com a secretaria escolar ou na biblioteca.

Fonte: Governo do ES