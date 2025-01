Produção capixaba ganha prêmio de Melhor Filme nos Estados Unidos

Neste mês de janeiro, o curta-metragem “Não Volte Mais”, de Danyel Sueth e Diego Scarparo, foi premiado no Honor Film Festival, em Nova Iorque, nos Estados Unidos.

A produção capixaba recebeu o prêmio de “Melhor Filme” entre curtas e longas-metragens. “Não Volte Mais” é um drama brasileiro lançado em abril de 2024, que se destacou por sua narrativa envolvente, atmosfera imersiva e abordagem original do gênero.

“Esse prêmio é muito importante para os fazedores de cultura do audiovisual do Espírito Santo. Tem filmes excelentes sendo feitos pelo Brasil afora. E aqui no Estado não é diferente”, disse Danyel Sueth.

Sinopse

Beni vai visitar seu irmão mais velho, Nicolas, na antiga casa da família onde foram criados. Em uma cidade pequena, no interior do país, onde a vida das pessoas é marcada pela repetição e pela semelhança, muitos tabus e julgamentos podem permanecer vivos para sempre. É nesse contexto que “Não Volte Mais” surpreende o espectador, desvendando essa história instigante em camadas.

Ficha Técnica

Direção: Danyel Sueth e Diego Scarparo

Elenco: Danyel Sueth e Ivan Forneron

Direção de Fotografia: Lourenço Diniz

Direção de Arte: Djanira Bravo

Produção: Taynara Barreto

Roteiro: Danyel Sueth

Preparação de Elenco: Luiz Carlos Cardoso

Figurinos: Flaviane Fonseca

Maquiagem: Vitória Borel

Trilha Sonora: Lucas Arruda

Som Direto: Marcio Vianna Filho

Still: Marcela Bicalho

Edição e Cor: Lourenço Diniz

Desenho de Som: Marcio Vianna Filho

Assistente de Fotografia: Paulo Cesar Paraizo

Assistente de Produção: Flaviane Fonseca

Assistente de Arte: Kauã Souza

Taxista: Elizeu Pires

Assessoria de Imprensa: José Roberto Santos Neves

Designer Gráfico: Vangelis Santos

Consultoria de Roteiro: Alexandre Serafini

Música “Amor Vazio”: Aluízio Junior e Aroldo Sampaio

Realização: Núcleo Produções Artísticas e Global Village Creative e Executive Produtora Ltda

Apoio: Secretaria de Estado da Cultura do Espírito Santo