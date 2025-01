Produção de ovos alcança recorde e impacta cotações

Em 2024, a produção de ovos no Brasil atingiu um volume recorde, aumentando a oferta no mercado interno e pressionando as cotações. Segundo levantamento do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), os preços começaram a cair significativamente a partir de abril, com a tendência de baixa se estendendo por seis meses consecutivos em várias regiões acompanhadas.

