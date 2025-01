PSG x City: duelo decisivo na rodada da Champions

PSG e Manchester City fazem um duelo decisivo na 7ª rodada da Champions League. O jogo será transmitido pela plataforma de streaming Max nesta quarta-feira (22), às 17h.

Os dois times estão em uma situação complicada na tabela e correm o risco de não avançar para os playoffs da competição. Atualmente, o time inglês ocupa a 24ª posição, enquanto a equipe francesa se encontra na 26ª.

O Manchester City tem oito pontos, e o PSG, sete. Ambos possuem apenas duas vitórias nesta edição da Champions League.

