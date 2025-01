PSV x Liverpool: onde assistir, horário e escalações

Nesta quarta-feira (29), o Liverpool enfrenta o PSV, às 17h (horário de Brasília), pela última rodada da primeira fase da Champions League. O confronto será em Eindhoven, no entanto, onde assistir PSV e Liverpool?

O jogo será na Holanda, casa do PSV e será transmitido pela Max (streaming) e pelo Tempo Real, no GE.

Leia também: Champions League: rodada decisiva define oitavas e playoffs

Anfitrião do jogo, o PSV tem poucas chances de uma classificação direta para as oitavas, mas, praticamente, já garantiu uma vaga nos playoffs. O time da Holanda está em 19º lugar, com a soma de 11 pontos.

Já o Liverpool chega com 100% de aproveitamento; são sete vitórias em sete jogos, 21 pontos, no total.

Prováveis escalações

PSV: Benítez, Ledezma, Schouten, Boscagli e Mauro Júnior; Saibari, Til e Veerman; Bakayoko, De Jong e Lang. Técnico: Eric Roy.

Liverpool: Kelleher, Bradley, Endo, Quansah e Tsimikas; Morton, McConnell e Elliott; Chiesa, Darwin e Gakpo. Técnico: Arne Slot.

PSV x Liverpool

Data e horário: 29/01/2025, às 17h (de Brasília)

Local: PSV Stadium, em Eindhoven (Holanda)

Onde assistir: MAX (streaming); Tempo Real no GE