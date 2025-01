Qualificar ES oferece cursos gratuitos em Ibitirama

O Programa Qualificar ES está com vagas disponíveis para cursos qualificativos em Ibitirama. O anúncio foi feito através das redes sociais do munícipio, na tarde desta quarta-feira (15).

Os interessados podem se inscrever pelo site do programa do dia 20 de janeiro até o dia 18 de fevereiro.

Onde? Polo de Práticas Ambientais – Secretaria de Agricultura, no Parque das Bromélias (Estrada Ibitirama x São José, KM 02)

Acesse: qualificar.es.gov.br

