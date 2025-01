Quase 200 mil capixabas saem do vermelho

O número de capixabas com contas em atraso caiu: mais 198 mil capixabas, ou seja, 74,2 mil famílias, saíram do vermelho em 2024, ao se comparar dezembro de 2023 e dezembro do ano passado.

A menor taxa de inadimplência pode representar um alívio para as famílias capixabas em janeiro deste ano, visto que os meses iniciais exigem uma maior capacidade de pagamento das famílias devido a matrículas e compra de materiais escolares, pagamento de seguros e de impostos como o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

As análises dos dados são do Connect Fecomércio-ES (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo), com informações da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Quando é feita a comparação entre dezembro e novembro de 2024, o percentual de famílias inadimplentes aumentou 0,9 ponto percentual, o que implica em 12,8 mil novos grupos familiares com contas em atraso, ou seja, 34 mil pessoas.

A coordenadora de pesquisa do Observatório do Comércio, o Connect Fecomércio-ES, Ana Carolina Júlio, explicou que esse aumento é resultado de um efeito sazonal de concentração de datas comemorativas nos últimos meses do ano como Black Friday, Natal e Ano Novo.

“Por outro lado, a redução da inadimplência entre 2023 e 2024 reflete uma mudança do comportamento das famílias capixabas, tendo uma maior conscientização da relevância da organização e do planejamento financeiro, assim como das finanças pessoais”, ressaltou Ana Carolina Júlio.

Apesar do crescimento entre novembro e dezembro de 2024, os indicadores de dezembro ficaram abaixo da média anual. O percentual de famílias capixabas endividadas foi de 89,9%, enquanto a média anual foi de 89,8%. Já a inadimplência média foi de 34,9% e, em dezembro, 33,6%.

“Esse resultado indica que, mesmo com as compras de final de ano, as famílias capixabas têm conseguido manter o controle das finanças pessoais”, comentou a coordenadora do Connect Fecomércio-ES.

Outro aspecto importante está na capacidade de quitação das dívidas em atraso, que desde março tem aumentado. Em dezembro de 2024, 21,9% das famílias inadimplentes declararam ter capacidade de quitar seus débitos em atraso, ou seja, 105 mil disseram que podem pagar suas dívidas atrasadas.

“Esse resultado representa um avanço em relação a 2023, quando havia cerca de 103,5 mil famílias com perspectiva de quitação de dívidas, um crescimento de 1,5 mil famílias (4 mil pessoas) capazes de saldar suas dívidas. Com isso, os capixabas iniciam 2025 com uma maior capacidade de pagamento e, para o comércio, isso pode implicar em um início de ano com vendas superiores às de janeiro de 2024”, esclareceu Ana Carolina Júlio.

Ao avaliar a fonte de compras, o capixaba segue tendo como preferência o cartão de crédito. Para as famílias com renda menor que 10 salários mínimos (R$ 15.180), o aumento no uso do cartão de crédito foi de 0,9 ponto percentual entre novembro (89,9%) e dezembro (90,8%). Já nos grupos familiares com renda menor que 10 salários mínimos, houve redução entre novembro (94,7%) e dezembro (93,5%) de 1,2 ponto percentual.

A pesquisa completa, com os dados detalhados, pode ser acessada no site https://portaldocomercio-es.com.br.