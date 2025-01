Quinta Teatral leva Grupo Rerigtiba para a Praça de Iriri

O anúncio da chegada de um eclipse pode significar o cumprimento de uma profecia que causa o desenrolar da história de “A Maldição e o Mistério de Kalá”.

A peça teatral vai ser encenada pelo Grupo Rerigtiba, nesta quinta (30), às 19h, na Praça de Iriri.

Na apresentação da “A Maldição e o Mistério de Kalá”, as atrizes do Rerigtiba utilizam máscaras balinesas, numa abordagem lúdica e divertida, para contar uma fábula contemporânea sobre o poder das escolhas.

O espetáculo trata-se de uma ficção inventada, com o encontro entre máscaras orientais e o trabalho de interpretação de atrizes brasileiras. Tiche Vianna, respeitável pesquisadora do universo das máscaras teatrais, é quem dirige a produção.

A peça

Sinopse: Nelayan e Timur são dois amigos que permaneceram na Vila de Kalá depois de uma terrível maldição. Tempos depois, chega à Vila a jovem MasaDepan. O encontro de Timur e Nelayan com MasaDepan traz aos amigos a memória de Wanita e o mistério de sua partida de Kalá, há muito tempo. Desde então, Timur tenta encontrar um meio de quebrar a maldição. Keselamatan, o Oráculo de Kalá, anunciou a chegada de um eclipse na sétima lua nova, o que colocará em risco a vida de MasaDepan.

A trilha musical é composta com exclusividade pelo maestro Marcelo Onofri (SP) que veio para Anchieta compor as músicas, assistindo os ensaios na sede do Grupo Rerigtiba.

A direção de arte é de Carlos Alberto Nunes (RJ), responsável pela cenografia, adereços e figurinos do espetáculo.

A Montagem foi viabilizada com recursos do prêmio Funarte 2023 com patrocínio do Ministério da Cultura/Governo Federal.

Quinta Teatral

Quinta Teatral é um projeto realizado pela Prefeitura de Anchieta, em parceria com Grupo de Teatro Rerigtiba.

O objetivo é propiciar, aos turistas e moradores, acesso aos espetáculos do grupo local, que trazem, em seu repertório, peças com estéticas e linguagens diversificadas. O trabalho é consagrado dentro e fora do Estado.

Fonte: Prefeitura de Anchieta