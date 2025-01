Resultado da Quina: capixaba fatura R$ 6 milhões

O concurso 6626 da Quina, realizado na última quarta-feira, 8 de janeiro, trouxe sorte grande para um apostador de Viana, no Espírito Santo. Os números sorteados foram 03, 11, 19, 52 e 71. O ganhador foi o único a acertar os cinco números, conquistando um prêmio de mais de R$ 6 milhões.

Ganhador Ainda Não Havia Retirado o Prêmio Até o Dia 14

Até a última terça-feira, 14 de janeiro, o ganhador não havia se apresentado para retirar o prêmio. No entanto, ele compareceu a uma agência da Caixa nos dias seguintes para oficializar o processo de retirada. Além disso, o sorteio realizado na semana anterior gerou grande expectativa entre os apostadores, especialmente devido ao alto valor acumulado.

Procedimentos para Retirada do Prêmio

De acordo com as regras da Caixa, para receber o prêmio é necessário apresentar o comprovante de identidade original com CPF e o recibo da aposta original e premiado. Os apostadores podem retirar valores acima de R$ 2.259,20 apenas em agências da Caixa. Já para quantias superiores a R$ 10 milhões, as agências realizam o pagamento no prazo mínimo de dois dias úteis após a apresentação da documentação necessária.

Prêmios da Quina e a Importância de Conferir os Resultados

A Quina é uma das loterias mais populares do Brasil, atraindo milhares de apostadores em cada sorteio. Conferir os resultados é essencial para que os vencedores não percam o prazo para retirada do prêmio, que é de 90 dias a partir da data do sorteio. Caso o valor não seja reclamado, ele é transferido para o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).

Aposte na Quina e Confira Sempre o Resultado

A Quina oferece diversas chances de ganhar, seja acertando dois, três, quatro ou cinco números. Para garantir que você não perca a oportunidade de mudar sua vida, é importante acompanhar os resultados, que são divulgados diariamente no site oficial da Caixa e em lotéricas credenciadas. Fique atento ao resultado da Quina e boa sorte em suas próximas apostas!