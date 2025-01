Resultado da Quina concurso 6643: veja quem foi o ganhador

O concurso 6643 da Quina , realizado nesta terça-feira (28), não teve vencedores para o prêmio principal. Nenhuma aposta conseguiu desejar os cinco números sorteados. Com isso, o valor acumulado para o próximo sorteio chega a R$ 5,3 milhões .

Números sorteados no concurso 6643

Os números sorteados no concurso 6643 foram:

08 – 28 – 42 – 47 – 78

Apesar de ninguém ter levado o prêmio máximo, por outro lado , milhares de apostas foram premiadas com valores menores.

Ganhadores com quatro acertos

Mesmo sem um ganhador na faixa principal, 58 apostas acertaram quatro números e levaram R$ 7.692,13 cada uma.

Premiação para três e dois acordes

Outros apostadores também garantiram prêmios nas faixas menores:

4.243 apostas acertaram três dicas e ganharam R$ 100,14 cada uma.

acertaram três dicas e ganharam cada uma. 106.924 apostas marcaram dois números e receberam R$ 3,97 cada uma.

Próximo sorteio e prêmio estimado

O próximo concurso da Quina, de número 6644, acontece nesta quarta-feira (29). Como resultado, com o prêmio acumulado, a estimativa da Caixa Econômica Federal é de R$ 5,3 milhões para quem acertar as cinco peças.

Como jogar na Quina?

Para participar da Quina, o apostador deve escolher de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante. Em outras palavras , quanto mais números marcados, maiores as chances de ganhar, no entanto, o preço da aposta também aumenta.

Além disso, os sorteios da Quina ocorreram todos os dias, de segunda a sábado, sempre às 20h (horário de Brasília). Desta forma , as apostas podem ser feitas em casas lotéricas ou pelo site oficial da Caixa.

Onde conferir os resultados?

Os resultados da Quina podem ser conferidos no site das Loterias Caixa, além disso , estão disponíveis em aplicativos oficiais e também em loterias autorizadas. Por esse motivo , é importante guardar o comprovante de aposta para conferências eventuais e retirada de prêmios.

Prazo para resgate dos prêmios

Os ganhadores têm até 90 dias para retirar seus prêmios. Após esse prazo, o valor não resgatado é destinado ao FIES (Fundo de Financiamento Estudantil) .

Sorte no próximo concurso

Com o prêmio acumulado em R$ 5,3 milhões, consequentemente , a expectativa é grande para o sorteio desta quarta-feira. Por isso , quem quiser tentar a sorte ainda pode fazer suas apostas até 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio.