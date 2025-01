Reta final: Copinha define semifinalistas

A Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025 entra na reta final já tem seus semifinalistas definidos. Na noite desse domingo (19) as equipes do Grêmio e do Corinthians avançaram depois de vencerem o Palmeiras e o Vasco, respectivamente.

O Tricolor gaúcho deseja ganhar o título inédito, já o Timão, atual campeão, objetiva se manter no topo.

O primeiro jogo da semifinal será nesta terça (21), entre São Paulo e Criciúma, às 19h30. A segunda partida, acontece na quarta (22), entre Grêmio e Corinthians, às 17h.

As partidas têm transmissão ao vivo no canal da Federação Paulista de Futebol (FPF) no YouTube.

Na 55ª edição da Copinha participaram 128 clubes na primeira fase (grupos). A decisão acontecerá no dia 25 de janeiro. A final será realizada no Pacaembu.