Apiacá abre processo seletivo para educação

A Prefeitura de Apiacá divulgou o edital do processo seletivo simplificado para preenchimento de vagas de professor e formação de cadastro de reserva.

O processo busca profissionais do magistério para atuar como professores formadores no Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo (Paes). O edital foi homologado nesta segunda-feira (13) pelo prefeito Márcio Keres.

“Essa iniciativa reforça nosso compromisso com o fortalecimento das estratégias e com a qualidade da educação, para garantir aos nossos alunos o acompanhamento por profissionais preparados e engajados”, afirma a secretária municipal de Educação, Fernanda Ramos.

As inscrições poderão ser realizadas presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Capitão Santinho, nº 17, Centro, Apiacá, entre os dias 14 e 16 de janeiro, das 9h às 13h.

O edital completo está disponível na sede da Secretaria e no portal da prefeitura.

Serviço:

Inscrições: 14, 15 e 16 de janeiro de 2025

Local: Secretaria Municipal de Educação – Rua Capitão Santinho, nº 17, Centro, Apiacá

Horário: Das 9h às 13h