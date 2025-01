Alfredo Chaves comemora 134 anos com programação especial

A Prefeitura de Alfredo Chaves, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura, preparou uma programação especial para celebrar os 134 anos de emancipação política do município.

As festividades acontecerão nesta sexta-feira (24), na Câmara Municipal e na Praça Gastronômica Leandro Belmok, a partir das17h30.

A comemoração terá início com a solenidade de Hasteamento das Bandeiras e pronunciamentos oficiais em frente à Câmara Municipal. Em seguida, às 18h, haverá a entrega de placas de homenagem aos servidores aposentados, reconhecendo personalidades que contribuíram para o desenvolvimento da cidade.

Encerrando a noite festiva, às 19h, o público poderá curtir a apresentação da banda Rafaeli e Higor, que promete animar a Praça Gastronômica com muita música e alegria. Além disso, para a diversão das crianças, haverápula-pula e algodão doce gratuitos durante todo o evento.

A celebração dos 134 anos de Alfredo Chaves reforça o compromisso da gestão municipal em valorizar a história, cultura e identidade do município, proporcionando momentos de integração e lazer para a população.

