Sábado (25) tem futevôlei na Praia de Castelhanos em Anchieta

A bola vai rolar em mais uma rodada do Campeonato Municipal de Futevôlei, no sábado (25).

Dessa vez, as partidas vão acontecer na Praia de Castelhanos, em Anchieta, a partir das 8h. São 10 duplas disputando o lugar mais alto do pódio.

A primeira rodada aconteceu na Praia da Areia Preta, em Iriri, no último sábado (18). O campeonato termina no dia 1º de fevereiro, na Etapa na Arena Verão.

