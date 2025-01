Saiba quais cidades receberam mais chuvas no Sul do ES

Anchieta foi a cidade que mais recebeu chuvas nas últimas 24 horas, segundo o último boletim meteorológico extraordinário, divulgado, nesta segunda-feira (6), pela Defesa Civil do Estado do Espírito Santo.

No total, foram 68,4 milímetros acumulados de chuvas. Na lista, entre as cidades onde mais choveram no Sul do Espírito Santo também aparecem:

ALFREDO CHAVES, com 58.4 milímetros;

ALEGRE como 26.2 milímetros;

SÃO JOSÉ DO CALÇADO com 23.2 milímetros;

GUAÇUÍ com 18.15 milímetros;

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM com 16.98 milímetros;

RIO NOVO DO SUL com 16.2 milímetros;

CASTELO com 16.18 milímetros

CONCEIÇÃO DO CASTELO com 11.4 milímetros.

De acordo com a Defesa Civil Estadual, a segunda-feira começa com muitas nuvens em todas as regiões do Espírito Santo, porém a convecção se intensificará a partir da tarde, evoluindo até a madrugada desta terça-feira (7).

As chuvas mais intensas ocorrem do entro para o norte do Espírito Santo e, inclusive na Grande Vitória, há previsão de precipitação e forma de pancada.