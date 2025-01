Sampaio Corrêa x Botafogo: veja onde assistir e prováveis escalações

Neste sábado (18), Sampaio Corrêa e Botafogo se enfrentam pela terceira rodada do Campeonato Carioca. O jogo será no Estádio Lourival Gomes de Almeida, em Saquarema, a partir das 16h30.

Quem quiser, poderá acompanhar a partida pela Globo, pelo Sportv e pelo Premiere.

Os donos da casa buscam a primeira vitória na competição, após um empate e uma derrota. Já o Botafogo, está com três pontos e objetiva não perder de vista o líder Maricá, que segue com 100% de aproveitamento.

