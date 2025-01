Samu abre processo seletivo para o ES; salário é de R$ 2.049,71

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) está com processo seletivo disponível para a vaga de ‘Rádio Operador’, para compor a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192 do Estado do Espírito Santo.

O edital se tornou público através da Provedoria da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória/ES por meio da Comissão Permanente de Processos Seletivos SAMU 192.

Mas atenção, existem alguns pré-requisitos que os interessados devem cumprir para participar do processo seletivo; veja quais:

1) Ser maior de 18 anos;

2) Possuir ensino médio completo;

3) Possuir curso de telefonista e/ou telemarketing e/ou atendimento ao público;

4) Experiência profissional mínima de 06 meses no atendimento ao público e/ou na função de Rádio Operador;

5) Curso de informática básica.

Outros detalhes sobre as vagas:

Regime de Trabalho: Plantão 12h

Escala: 12/60 horas

Turno: Diurno ou Noturno

Carga Horária: 30h semanais

Benefícios: Salário de R$ 2.049,71 + Ticket R$ 24,00 por plantão

Como se inscrever:

1. Acesse o site: www.samues.com.br;

2. Clique na aba ‘Editais‘;

3. Localize o edital do Processo Seletivo e clique em ‘Acessar‘;

4. Leia com atenção todas as informações e pré-requisitos;

5. Clique em ‘Inscreva-se‘, preencha todos os campos e finalize a sua inscrição.

Período de inscrições:

As inscrições estarão abertas até o dia 02/02/2025. Todas as etapas ocorrerão na Central SAMU 192/ES.