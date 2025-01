São Paulo x Criciúma: onde assistir a primeira semifinal da Copinha

A Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025 está na reta final. Nesta terça-feira (21), a bola vai rolar no primeiro jogo da semifinal da competição entre São Paulo e Criciúma, que prometem protagonizar uma partida emocionante.

O Tricolor Paulista vai em busca de uma vaga na final e deseja conquistar o pentacampeonato da Copinha. Já o Tigre lutará pelo título inédito.

O jogo está previsto para começar às 19h30 e quem quiser acompanhar, pode conferir a transmissão ao vivo no canal da Federação Paulista de Futebol (FPF) no YouTube.

Data e horário: Terça (21), às 19h30

Local do jogo: Estádio Fonte Luminosa, Araraquara (SP)

