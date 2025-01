Secretaria de Educação abre processo seletivo para área administrativa

A Secretaria de Educação da Prefeitura de Vila Velha abriu inscrição para um processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais do quadro do setor administrativo da pasta. A seleção é para preenchimento de cadastro de reserva, por excepcional interesse público.

As vagas são para três funções: Assistente de Apoio Escolar, Auxiliar de Secretaria e Secretário Escolar. As inscrições podem ser feitas até o dia 27 de janeiro de 2025 e serão realizadas exclusivamente por meio eletrônico, através da internet, devendo o candidato acessar o site no endereço https://www.vilavelha.es.gov.br/concursos/processo-seletivo-simplificado-no-004-2025-educacao-administrativo-1201 ou Clicando Aqui, com preenchimento do formulário.

O salário-base é de R$ 2.029,84 para uma carga horária de 40 horas semanais. O contrato de trabalho terá vigência de até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, a critério da Administração, nos termos da Lei Complementar nº 35/2015.

Confira o edital completo acessando o endereço eletrônico https://www.vilavelha.es.gov.br/files/concursos/1201/1201.pdf ou Clicando Aqui.