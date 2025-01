Secti anuncia os primeiros editais do Programa Qualificar ES para 2025

A Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) abre inscrições para dois novos editais do Programa Qualificar ES. O primeiro, Edital Geral Presencial (EDITAL GEP SECTI Nº 001/2025), traz oportunidades de capacitação em 40 municípios, oferecendo cursos em diferentes áreas e voltados para o fortalecimento do empreendedorismo, da empregabilidade e da inovação.



O segundo, Edital Mulher Viva Mais (EDITAL GEP SECTI Nº 002/2025), é específico para mulheres, destacando-se como uma iniciativa inclusiva e estratégica para apoiar a qualificação feminina. Por meio desse edital, mulheres em situação de vulnerabilidade social terão acesso a cursos que promovam a inserção no mercado de trabalho, contribuindo para a autonomia financeira e a valorização do papel da mulher na sociedade.

O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas, destacou a importância da qualificação profissional como uma ferramenta para transformar vidas e fortalecer comunidades. Ele ressaltou o impacto social dos editais, especialmente o voltado para as mulheres, e reforçou o compromisso do Governo em promover a inclusão e o desenvolvimento em todo o Espírito Santo.



“Esses dois novos editais do Programa Qualificar ES representam mais um passo importante no compromisso do Governo do Espírito Santo em levar qualificação profissional para quem mais precisa. Estamos oferecendo oportunidades para cidadãos de todas as regiões. Essa é uma iniciativa que vai além da capacitação técnica, pois promove autoestima, inclusão social e o fortalecimento de comunidades. Seguiremos investindo em educação e qualificação como ferramentas de transformação e desenvolvimento para o nosso Estado”, ressaltou o secretário Bruno Lamas.



Qualificar ES



Com modalidades presenciais, semipresenciais e a distância, o Qualificar ES tem transformado vidas desde 2019, promovendo autoestima, senso de pertencimento e melhores condições de vida para milhares de capixabas. Desde sua criação, a iniciativa já ofertou mais de 700 mil vagas de qualificação aos capixabas.



Editais e matrículas



Acesse os editais e saiba mais sobre os cursos disponíveis e como participar:

Edital Geral Presencial (EDITAL GEP SECTI Nº 001/2025)

Edital Mulher Viva Mais (EDITAL GEP SECTI Nº 002/2025)

Matrículas Edital Geral Presencial (EDITAL GEP SECTI Nº 001/2025)

Matrículas Edital Mulher Viva Mais (EDITAL GEP SECTI Nº 002/2025)