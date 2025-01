Sedu divulga Calendário Indígena e Afro-brasileiro 2025

A Secretaria da Educação (Sedu), por meio da Comissão Permanente de Estudos Afro-brasileiros (Ceafro), integrada à Gerência de Educação Antirracista, do Campo, Indígena e Quilombola (Geaciq), anuncia a disponibilização do Calendário Indígena e Afro-brasileiro 2025.

O calendário compõe o acervo da ação GEACIQ INDICA (acesse aqui), que consiste em material pedagógico, disponibilizado virtualmente para fortalecer o ensino da Cultura e História Africana, Afro-brasileira e Indígena.

O material destaca referências e memórias capixabas para serem utilizadas pelos profissionais da educação e estudantes da Rede Estadual de Ensino, tanto como fonte de informação e conhecimento quanto como recurso didático nas suas ações em Educação para as Relações Étnico-Raciais (ERER) e para enfrentamento ao racismo.

“O Calendário Indígena e Afro-brasileiro é mais uma ferramenta para subsidiar o desenvolvimento de atividades pedagógicas, ao longo de todo o ano, deliberadamente pensadas para promover a Educação para as Relações Étnico-Raciais. É imprescindível colocar em prática uma educação libertadora que envolva o combate ao racismo e à desigualdade racial e que, sobretudo, promova a valorização dos saberes africanos, afro-brasileiros e indígenas”, afirma a coordenadora da Ceafro, Kelly Lima.

Aline de Freitas Dias, gerente da Geaciq, destacou que uma educação efetivamente antirracista precisa assumir como compromisso visibilizar o legado e as produções científicas e tecnológicas de negros e indígenas no Brasil. Ela destaca que o calendário está em consonância com as Leis 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008, que tratam da obrigatoriedade do ensino da Cultura e História Africana, Afro-brasileira e Indígena nas escolas, que são frutos de luta e resistência dessas populações, além de serem instrumentos de conhecimento que implicarão aprendizagem e reconhecimento indispensáveis na luta antirracista por uma Educação e uma sociedade mais justa e com equidade racial.

Confira aqui o Calendário Indígena e Afro-brasileiro 2025