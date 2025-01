Sedu divulga resultado da Rematrícula e Pré-Matrícula 2025 no ES

A Secretaria da Educação (Sedu) divulgou, nesta segunda-feira (06), o resultado das etapas de Rematrícula e Pré-Matrícula da Chamada Pública Escolar 2025.

Para conferir a lista, o estudante pode conferir o painel de resultados (Baixe AQUI) ou acessando o portal da Chamada Escolar (Clique AQUI).

Confirmação de Pré-Matrícula:

Os estudantes que participaram da etapa de Pré-Matrícula precisam confirmar a vaga solicitada, a partir desta terça-feira (07) até o dia 17 de janeiro, na secretaria da unidade escolar onde foi localizado. Para isso, é obrigatório que sejam entregues os seguintes documentos:

– Fotocópia da certidão de nascimento, ou de casamento, ou da Carteira de Identidade do estudante, acompanhada do documento original;

– Fotocópia do comprovante de residência do estudante, por meio da fatura de energia elétrica, acompanhada do documento original;

– Fotocópia do laudo médico para estudante público-alvo da Educação Especial;

– Histórico Escolar ou Declaração Escolar (até chegar o Histórico Escolar), que terá validade de 30 dias a partir da data de emissão;

– Fotocópia do CPF;

– Cópia da caderneta de vacinação ou declaração de unidade de saúde pública, acompanhada do documento original, atestando a atualização do cartão de vacinação para os estudantes com até 18 anos de idade.

Suplentes:

O chamamento dos alunos da lista de suplência em escolas com vagas será realizado entre o dia 20 de janeiro e o dia 14 de fevereiro de 2025.

Dúvidas:

Caso tenham dúvidas, estudantes e/ou responsáveis devem entrar em contato com a Superintendência Regional de Educação (SRE), que atende o município onde o aluno reside. Para esse fim, não haverá atendimento presencial na Sedu Central.