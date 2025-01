Seguem abertas as inscrições para cursos na área de cafeicultura 

Três cursos voltados para a cafeicultura foram disponibilizados gratuitamente pela Embrapa Café na plataforma e-Campo e receberam mais de quatro mil inscrições de todo o país e mesmo do exterior. “Cafeicultura no Cerrado”, “Podas do Cafeeiro Arábica”, e “Manejo Integrado de Pragas e Nematoides na Cafeicultura” são os temas das capacitações que estão com inscrições abertas, na modalidade à distância.

