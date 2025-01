Segurança hídrica: Enio Bergoli visita obras em Piúma

O Secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), Enio Bergoli, visitou a cidade de Piúma, nesta quarta-feira (22), para acompanhar de perto as importantes obras que estão sendo realizadas para evitar alagamentos e melhorar a drenagem.

“Um dos principais pontos da visita foi a desobstrução da bifurcação do rio Piúma com o canal de Itaputanga. Esta intervenção é fundamental para evitar alagamentos e melhorar a drenagem da área, beneficiando tanto a segurança hídrica quanto a agricultura local”, explicou o prefeito Paulo Cola (CD).

O chefe do Poder Executivo municipal e o secretário também realizaram visita técnica à “Estrada Velha”, que liga Piúma a Iconha.

A pavimentação dessa estrada é considerada uma prioridade, pois vai melhorar a mobilidade, facilitar o transporte de produtos e garantir uma nova opção de acesso mais seguro para os que deslocam entre Piúma e vários outros municípios.

