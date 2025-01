Servidora pública é encontrada morta dentro de quarto no ES

Uma servidora da Prefeitura de Marechal Floriano foi encontrada morta, no último sábado dentro de um quarto.

As informações apontam que a vítima estava ensanguentada e coberta por um lençol.

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Marechal Floriano. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento.

O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Venda Nova do Imigrante, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

A administração municipal emitiu uma nota de pesar.

“Com muita tristeza, a Prefeitura de Marechal Floriano e seus colaboradores informam o falecimento da servidora Damiana Aparecida Santos, ocorrido em nosso município.

Nossos sentimentos aos familiares e amigos”

